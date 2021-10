Facebook down, riparte la discussione su social e democrazia (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Facebook, Instagram e WhatsApp si sono bloccati lunedì 4 ottobre, inaccessibili in tutto il mondo per alcune ore. Un errore negli aggiornamenti dei border gateway protocol (BGP) - protocolli per indirizzare il traffico degli utenti nel minor tempo possibile, mappe che indicano il percorso che i dati devono seguire per raggiungere Facebook – ha reso impossibile la navigazione e l'utilizzo dell'intero ecosistema di comunicazione di Mark Zuckerberg. Il team di Facebook ha pubblicato sul blog una spiegazione di quanto avvenuto: “Il nostro team di ingegneri ha scoperto che dei cambi di configurazione dei router principali che coordinano il traffico tra i nostri data center, hanno provocato problemi che hanno interrotto le comunicazioni. Questa interruzione al traffico di rete ha avuto un effetto domino sul modo in cui i data center ... Leggi su agi (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI -, Instagram e WhatsApp si sono bloccati lunedì 4 ottobre, inaccessibili in tutto il mondo per alcune ore. Un errore negli aggiornamenti dei border gateway protocol (BGP) - protocolli per indirizzare il traffico degli utenti nel minor tempo possibile, mappe che indicano il percorso che i dati devono seguire per raggiungere– ha reso impossibile la navigazione e l'utilizzo dell'intero ecosistema di comunicazione di Mark Zuckerberg. Il team diha pubblicato sul blog una spiegazione di quanto avvenuto: “Il nostro team di ingegneri ha scoperto che dei cambi di configurazione dei router principali che coordinano il traffico tra i nostri data center, hanno provocato problemi che hanno interrotto le comunicazioni. Questa interruzione al traffico di rete ha avuto un effetto domino sul modo in cui i data center ...

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - fanpage : Il social di Zuckerberg costretto a usare Twitter per spiegare che le piattaforme sono down #whatsappdown… - vogue_italia : Il down di Instagram, le accuse a Facebook , il nostro rapporto con i social: la scrittrice riflette sui confini tr… - Agenzia_Italia : Facebook down, riparte la discussione su social e democrazia -