F1 | Lando Norris | “Una giornata complicata | la pista concedeva solo una traiettoria | ma distruggevi le gomme”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021)chiude senza troppi motivi per sorridere il suo Gran Premio di Turchia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Istanbul, infatti, il pilota della McLaren non è andato oltre il settimo posto, al termine di una domenica nella quale non ha mai dato la sensazione di poter ripetere le gare precedenti, concluse tra podio (Monza) e quasi vittoria a Sochi. La sua analisi, al termine dei 58 giri della gara turca, non punta troppo lontano dalla questione: “Sicuramente non ho concluso una bella– ammette ai microfoni di F1.com – Le condizioni erano davvero difficili, l’asfalto era bagnato e si asciugava molto lentamente. Non eravamo ai livelli disastrosi di un anno fa, ma non è stato semplice, soprattutto per me che dovevo inseguire”. “Abbiamo vissuto lunghi momenti ...