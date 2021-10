Damiano David dei Maneskin mostra un tatuaggio sul lato B (Di domenica 10 ottobre 2021) Il tatuaggio si Damiano David sul lato B Non è la prima volta che parliamo di un tatuaggio di Damiano David dei Maneskin. Come mostrato in un precedente video, infatti, abbiamo visto il leader della band italiana mentre incideva sulla sua pancia il titolo del nuovo singolo, ovvero “Mamma mia“. Nelle ultime ore, invece, sul L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 10 ottobre 2021) IlsisulB Non è la prima volta che parliamo di undidei. Cometo in un precedente video, infatti, abbiamo visto il leader della band italiana mentre incideva sulla sua pancia il titolo del nuovo singolo, ovvero “Mamma mia“. Nelle ultime ore, invece, sul L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Damiano David mostra un particolare tatuaggio che ha sul...lato B (FOTO) - teatvodira : abbracciare damiano david who?? - Raffipaffy : Damiano david blink era?? - arwenthecrow : Ma in che senso Damiano David è quanto me pronto poliziaaaaa com’è successoooo ero convinta fosse più grande - lagiulia_f : le foto senza watermark solo se ti chiami damiano david, thomas raggi, victoria de angelis o ethan torchio. -