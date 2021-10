Cremona | incendio nel vano ascensore del condominio | 4 inquilini intossicati

(Di domenica 10 ottobre 2021)- Momenti di paura in un palazzo dioggi, domenica 10 ottobre. Quattrosono finiti in ospedale dopo essere rimastida unche si è svilippato nel...

Advertising

laprovinciacr : #cremona Incendio nel vano dell'ascensore, 4 persone intossicate -

Ultime Notizie dalla rete : Cremona incendio

Agenzia ANSA

- Momenti di paura in un palazzo dioggi, domenica 10 ottobre. Quattro inquilini sono finiti in ospedale dopo essere rimasti intossicati da unche si è svilippato nel vano ascensore dell'edificio. Ad innescare il rogo ...- E' di quattro intossicati il bilancio dell'scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi all'interno di un condominio di via Gaspare Pedone. Le condizioni delle persone, trasportate all'...Quattro inquilini di un palazzo di Cremona sono rimasti intossicati a causa del fumo che si è propagato nello stabile di residenza dopo un incendio che si è sviluppato oggi pomeriggio nel vano ascenso ...I residenti hanno spiegato a seguito del rogo si è sollevata una "nube grigiastra"che ha rapidamente invaso pianerottoli e scale ...