Codemasters al lavoro su un ambizioso e misterioso gioco tripla A

(Di domenica 10 ottobre 2021), recentemente acquisita da EA per più di 1 miliardo di dollari, è una delle compagnie più grosse nell'industria videoludica, soprattutto quando si parla di giochi di guida: DiRT, F1, Project Cars, Grid, DiRT Rally, tutti titoli rimasti più o meno impressi nelle menti degli appassionati negli ultimi 20 anni. L'ultimo rilascio diin ordine di tempo è quello dell'ottimo F1 2021 a luglio di quest'anno e ora sembra che la compagnia sia alsu unA non ancora annunciato definito "il piùe il più grande" che abbiano mai realizzato. Leggi altro...

Codemasters pronta a regalarci un nuovo tripla A ambizioso.

Il vero miglioramento alla guida è costituito da un buonsul grip delle superfici, sia ... Dal 2023, infatti, la licenza del mondiale di rally passerà nelle mani di(ed EA) e, ...L'immagine è un po' piattina, che cozza con il discretofatto con il feeling della guida. ... A questo punto, attendiamo con ansia. Vedremo se saprà mettere quella marcia in più. ...Codemasters, ora un team interno di Electronic Arts a tutti gli effetti, sta lavorando al prossimo gioco che pare essere il più ambizioso nella storia del team.. Codemasters sta lavorando al suo ...È finalmente arrivato il momento di cimentarsi in una nuova stagione tra neve e precipizi, tra asfalto e terra battuta, con la simulazione per eccellenza di una delle più emozionanti discipline motori ...