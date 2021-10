Cellino è durissimo | “l’Inter ha vinto lo scudetto senza pagare gli stipendi | meritava il Milan”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Continuano le polemiche sulla gestione delle squadre di calcio dal punto di vista economico, la situazione è peggiorata dall’inizio della pandemia. Massimoha lanciato frecciate nei confronti delin un’intervista a Teletutto.“Il Covid ha offerto un alibi a molte società, che hanno sollevato il tema delle perdite a causa del coronavirus. Ma i bilanci fanno emergere perdite di anni precedenti. Nessuna azienda è più prevedibile delle società di serie A, perché a inizio anno si sa già quanto danaro entrerà nelle casse e quanto potrà essere speso. Ci si può anche indebitare per vincere lo, e quindi fare il passo più lungo della gamba. Nessuno ti obbliga a essere virtuoso. In più, magari, nemmeno ottieni risultati, ti fai coinvolgere emotivamente e ti esponi. Sehail ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cellino durissimo

Virgilio Sport

'Il Covid ha offerto un alibi a molte società, che hanno sollevato il tema delle perdite a causa del Coronavirus - ha detto, virgolettato riportato da fcinternews.it - . Ma i bilanci fanno ...... 'In realtà l'Inter ha perso il campionato, è del Milan'Della gestione dell'Inter ha parlato anche Massimo, ex presidente del Cagliari e attuale patron del Brescia. 'Il Covid ha dato un alibi ...Continuano le polemiche sulla gestione delle squadre di calcio dal punto di vista economico, la situazione è peggiorata dall’inizio della pandemia. Massimo Cellino ha lanciato frecciate nei confronti ...In esclusiva per la redazione di Teletutto, il patron del Brescia ha parlato dello scudetto vinto dai nerazzurri e della questione stipendi.