Calciomercato Inter, le mosse per arrivare a Nandez (Di domenica 10 ottobre 2021) L'Inter per il Calciomercato di gennaio non molla Nandez e pensa a un'operazione in stile Locatelli Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi, l'Inter non ha intenzione di mollare la pista Nandez e per il Calciomercato di gennaio ha l'intenzione di tornare all'assalto con il Cagliari. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL'Inter Il club nerazzurro sarebbe intenzionato a proporre ai sardi un'operazione in stile Locatelli alla Juventus, quindi un prestito oneroso con riscatto a giugno 2022. Intanto i nerazzurri continuano anche a puntare Jovic del Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

