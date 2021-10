Anna Falchi boccia i reality ed esclude ogni possibilità di parteciparvi: il secco giudizio della conduttrice (Di domenica 10 ottobre 2021) Anna Falchi si è raccontata a tutto campo in un’intervista a Tv Talk, dalla sua attuale esperienza a I Fatti Vostri al tagliente giudizio sui reality show in onda sul piccolo schermo. Proprio a proposito di questi prodotti televisivi atti a raccontare la vita delle persone, la conduttrice esprime un parere totalmente contrariato, negando ogni probabile futura partecipazione ad un reality. Anna Falchi e l’esperienza a I Fatti Vostri Anna Falchi è attualmente protagonista sul piccolo schermo alla conduzione della nuova stagione de I Fatti Vostri, programma cult di Rai2. La conduttrice condivide il proprio ruolo al fianco di Salvo Sottile: una coppia inedita per il ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 ottobre 2021)si è raccontata a tutto campo in un’intervista a Tv Talk, dalla sua attuale esperienza a I Fatti Vostri al taglientesuishow in onda sul piccolo schermo. Proprio a proposito di questi prodotti televisivi atti a raccontare la vita delle persone, laesprime un parere totalmente contrariato, negandoprobabile futura partecipazione ad une l’esperienza a I Fatti Vostriè attualmente protagonista sul piccolo schermo alla conduzionenuova stagione de I Fatti Vostri, programma cult di Rai2. Lacondivide il proprio ruolo al fianco di Salvo Sottile: una coppia inedita per il ...

