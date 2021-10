Addio a De Lella una vita nel Napoli giovanile | scoprì Ferrara e Cannavaro

(Di domenica 10 ottobre 2021) È morto Riccardo Defigura di spicco del calcio a. Grande protagonista del calcio, è stato considerato uno dei miglior maestri in circolazione. Vinse colil campionato allievi nel 1984. Con lui emersero due giocatori Fabioe Ciro. Aveva 80 anni ed era da tempo malato. La SSCsi unisce al dolore della famiglia Deper la scomparsa del caro Riccardo, storico allenatore del settoreazzurro. pic.twitter.com/mqBA2kJEIA — Official SSC(@ssc) October 10, 2021 Cordoglio da parte di Cosimo Sibilia presidente della Lega Nazionale Dilettanti: “Se ne va un maestro di calcio, oltre che scopritore di grandi talenti. Oggi abbiamo ...

De Lella aveva 80 anni. Vinse col Napoli il campionato allievi nel 1984. Il cordoglio del Napoli e di Sibilia presidente della Lega dilettanti ...
La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia De Lella per la scomparsa del caro Riccardo, storico allenatore del settore giovanile azzurro. pic.twitter.com/mqBA2kJEIA ...