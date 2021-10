Tuchel su Lukaku | «Mi spiace per i tifosi dell’Inter ma ci serviva un giocatore così»

(Di sabato 9 ottobre 2021) Thomasospite al Festival dello Sport di Trento: le parole del tecnico campione d’Europa con il Chelsea Thomasospite del Festival dello Sport a Trento. Queste le parole del tecnico del Chelsea.– «Miper ima come tutti cerchiamo di migliorarci. Abbiamo individuato un certo profilo, una punta molto fisica, un riferimento, undi personalità che potesse togliere pressione dalle spalle dei più giovani. Unche ci permettesse di giocare un calcio più rapido. Non ci sono tanti giocatori. Quando abbiamo la chance di riportare, per noi è stato un momento importante. Lui aveva detto che stava bene dov’era, ha lavorato straordinariamente con Conte e ...

"Perché ho portato viadall'Inter? Mi spiace per tutti i tifosi interisti ma, come tutti,cerchiamo di migliorare la ... Lo dice l'allenatore del Chelsea Thomas, intervenuto al Festival ...Dunque,e Varane sono avversari in Premier League, in una rivalità che torna a essere ... Kanté è fermo per Coronavirus: lo aveva annunciato Thomasappena prima della partita di Champions ...Ospite del Festival dello Sport di Trento della Gazzetta, Thomas Tuchel. allenatore del Chelsea, è tornato sull'acquisto di Lukaku ...%%excerpt%% L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato al Festival dello Sport della decisione del club inglese di riportare in Premier Lukaku strappandolo all'Inter di Inzaghi ...