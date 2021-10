TriGames 2021 | le storie degli atleti con la Sindrome di Down

(Di sabato 9 ottobre 2021) Le stesse opportunità. A tutti. Nella vita civile. E nello sport. Se c’è una traccia che queste speciali Olimpiadi – i SUDS Open Euro TriGames 2021, sono i Campionati del mondo degli atleti con sindrome di Down – stanno lasciando, è proprio questa. Dopo un anno di pandemia – segnato dall’impossibilità diffusa di fare sport per le restrizioni e la chiusura degli impianti – ripartire non è stato facile. Ma un primo passo è stato fatto. E gli atleti hanno portato in dote la loro passione, la loro storia, il loro percorso, di vita e di sport.

Advertising

PrioreRoberto : RT @federcronos: La federcronos è al Trigames di Ferrara 2021 #trigames2021 #federcronos #cip @CIPnotizie - federcronos : La federcronos è al Trigames di Ferrara 2021 #trigames2021 #federcronos #cip @CIPnotizie - CronacheMc : CIVITANOVA - A Ferrara si stanno svolgendo i campionati continentali multi disciplinari per sportivi con sindrome d… - IlFattoNisseno : Due nisseni nello staff tecnico Azzurro per Euro Trigames. Peppe Cobisi e Angelo D’Auria ai giochi internazionali d… - LorenzoMellini : Euro Trigames 2021: giorno 1. Basket Italia a Portogallo #eurotrigames #eurotrigames2021ferrara #basket #fisdir… -

Ultime Notizie dalla rete : TriGames 2021

Regione Emilia Romagna

L'incontro europeo di molti sport che in questi giorni si sta svolgendo a Ferrara, gli Euro, ha visto nello Judo la supremazia dell'Italia, ma soprattutto dei due atleti della sezione Team Ability della Ginnastica La Marmora che hanno conquistato due ori. Primo a gareggiare è stato ...... 7 ott- Sollevatori per persone con disabilità in tutte le piscine di Ferrara: è l'obiettivo ... in città, si stanno svolgendo gli Euro, i campionati del mondo degli atleti con sindrome ...Le testimonianze di alcuni giovani atleti, affetti dalla sindrome di Down, che partecipano fino a domani agli Euro TriGames 2021 ...Nel giorno dedicato al social programme, la Delegazione italiana si è divisa tra la visita della città di Ferrara, le sedute di allenamento e la partecipazione a interviste e convegni realizzati nella ...