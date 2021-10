Traffico Roma del 09-10-2021 ore 16:30 (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità e ritrovati dalla redazione permangono disagi sulla famiglia nuova causa di un veicolo in fiamme all’altezza di via di Grottarossa in direzione del raccordo anulare Traffico deviato su via di Grottarossa inevitabili ripercussioni code a partire da Corso Francia in viale di Tor di Quinto poco distante sulla Cassia rallentamenti tra via dei Due Ponti via di Grottarossa Verso il raccordo in zona Ostiense al Gasometro in via del Commercio in corso la nona edizione della Maker faire 2021 attenzione divieti di sosta non si escludono i rallentamenti nelle vicinanze ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria domani domenica 10 ottobre torna l’appuntamento con via libera di iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni ciclisti un ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 ottobre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e ritrovati dalla redazione permangono disagi sulla famiglia nuova causa di un veicolo in fiamme all’altezza di via di Grottarossa in direzione del raccordo anularedeviato su via di Grottarossa inevitabili ripercussioni code a partire da Corso Francia in viale di Tor di Quinto poco distante sulla Cassia rallentamenti tra via dei Due Ponti via di Grottarossa Verso il raccordo in zona Ostiense al Gasometro in via del Commercio in corso la nona edizione della Maker faireattenzione divieti di sosta non si escludono i rallentamenti nelle vicinanze ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria domani domenica 10 ottobre torna l’appuntamento con via libera di iniziativa diCapitale dedicata a pedoni ciclisti un ...

