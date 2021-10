(Di sabato 9 ottobre 2021)2 potrebbe diventare realtà, dopo il via libera delora la decisione spetta a Netflix. IlHwang Dong-hyuk ha infatti svelato di avere già in mente il tema centrale, qualora Netflix volesse produrla. Intervistato da The Times, l’uomo ha rivelato che nel secondo capitolo porrebbe l’attenzione non più sui concorrenti, ma sulla polizia ed i sorveglianti. “Se dovessi realizzarne una, racconterei la storia di FrontMan (un ex poliziotto che ora supervisiona il gioco, ndr). Penso che il problema con gli agenti di polizia non sia solo un problema in Corea. Lo vedo nelle notizie globali. Questa era una questione che volevo sollevare. Forse nellapotròrne di ...

Advertising

NetflixIT : Il cast di Squid Game gioca anche con i nostri sentimenti?? - NetflixIT : Abbiamo rivisto anche oggi Squid Game? Sì. Siamo forse stanchi di parlarne? No! - NetflixIT : Se esistesse una versione italiana di Squid Game, quali sarebbero i giochi? - weasleytwinzz : da quando ho visto squid game vedo quella bambola di merda ovunque - zazoomblog : Squid Game 2 il regista parla della seconda stagione - #Squid #regista #parla #della #seconda -

Ultime Notizie dalla rete : Squid Game

Sono appena tornato da una settimana di vacanza in un posto senza Internet e nel momento in cui ho rimesso piede sui social mi sono trovato circondato di riferimenti a un certo ''. Immediatamente ho pensato a Splatoon , ma qualcosa non mi tornava: perché un vecchio videogioco per una console ormai estinta sarebbe dovuto tornare improvvisamente di moda senza alcun ...... ma l'idea di un gioco letale in cui è in palio la vita dei contendenti non è mai passata di moda: lo dimostra il successo di, la nuova serie tv coreana che in breve tempo ha ...Il successo della serie tv, dopo quello di 'Parasite', fa riflettere sul futuro dell'intrattenimento. (LaPresse) Il grande successo di ‘Squid Games’ in Italia e nel monod, la serie tv coreana prodotta ...Apple richiede di sospendere gli effetti della sentenza, almeno sino a quando non verrà discusso il proprio appello: una mossa per prendere tempo nella delicata questione degli acquisti in App ...