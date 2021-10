Spagna, a Madrid una mostra per celebrare il genio di Adriano Olivetti (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Ambasciatore d’Italia in Spagna Riccardo Guariglia ha inaugurato lo scorso 7 ottobre presso la Fondazione COAM (Collegio Ufficiale degli Architetti di Madrid) la mostra “Universo Olivetti. La comunità come utopia concreta” nell’ambito della Settimana dell’Architettura 2021 che vede il nostro Paese partecipare in veste di ospite d’onore. La mostra, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con la Fondazione MAXXI e la Fondazione Adriano Olivetti, rimarrà aperta fino al 2 novembre 2021. Il percorso espositivo si snoda in cinque momenti: Fabbrica, Cultura e Immagine, Città e Politica, Società, Fotografia. La prima sezione presenta attraverso documenti e immagini l’idea di fabbrica come motore politico ed economico, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Ambasciatore d’Italia inRiccardo Guariglia ha inaugurato lo scorso 7 ottobre presso la Fondazione COAM (Collegio Ufficiale degli Architetti di) la“Universo. La comunità come utopia concreta” nell’ambito della Settimana dell’Architettura 2021 che vede il nostro Paese partecipare in veste di ospite d’onore. La, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con la Fondazione MAXXI e la Fondazione, rimarrà aperta fino al 2 novembre 2021. Il percorso espositivo si snoda in cinque momenti: Fabbrica, Cultura e Immagine, Città e Politica, Società, Fotografia. La prima sezione presenta attraverso documenti e immagini l’idea di fabbrica come motore politico ed economico, ...

Advertising

mobiviaggi : Spagna - HOSTALPERSAL : Hostal Persal, la familiarità di un ostello con i servizi di un hotel a prezzi ragionevoli nel centro di Madrid.… - somerkeygraham : Oggi vediamo se Gianmarco torna in Spagna oppure no, se torna c'è da chiedersi che cavolo ci faccia Nicola a Madrid… - infoitsport : Bomba dalla Spagna: “Ha detto sì al Milan” | Colpaccio dal Real Madrid possibile! - alexcheche11 : @PavAradis @EnricoTurcato Il calcio di alto livello in Spagna? Vedo che la tua conoscenza di calcio spagnolo non va… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Madrid Meloni: 'Nel nostro Dna c'è il rifiuto di ogni regime' Intanto la presidente di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei, Giorgia Meloni, è a Madrid per partecipare a "VIVA 21. La Spagna in piedi", grande evento nazionale organizzato dal partito ...

Francia, Deschamps: 'Sentiremo la mancanza di Rabiot' Contro il Belgio abbiamo visto cosa è successo, contro una squadra come la Spagna non ci sono molti ... Con il Real Madrid ha giocato sulla destra, ma secondo me giocando al centro della difesa ha ...

Madrid, Spagna Vanity Fair.it Bomba dalla Spagna! Manchester United interessato ad un giocatore del Napoli Il Manchester United si fionda su Fabian Ruiz come possibile sostituto di Paul Pobga. I Red Devils preparano 40 milioni.

Calciomercato Roma, addio sempre più vicino | Tre club pronti all’assalto Calciomercato Roma, l'addio prende sempre più consistenza: tre club all'assalto, pronti a fare irruzione da un momento all'altro.

Intanto la presidente di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei, Giorgia Meloni, è aper partecipare a "VIVA 21. Lain piedi", grande evento nazionale organizzato dal partito ...Contro il Belgio abbiamo visto cosa è successo, contro una squadra come lanon ci sono molti ... Con il Realha giocato sulla destra, ma secondo me giocando al centro della difesa ha ...Il Manchester United si fionda su Fabian Ruiz come possibile sostituto di Paul Pobga. I Red Devils preparano 40 milioni.Calciomercato Roma, l'addio prende sempre più consistenza: tre club all'assalto, pronti a fare irruzione da un momento all'altro.