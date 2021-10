Sean Carroll | la quantistica sposa l’armonia del racconto

(Di domenica 10 ottobre 2021) Alcuni libri si rivelano importanti, al di là del loro contenuto specifico, perché capaci d’incarnare il ruolo di sintomi storico-culturali in grado di riflettere alcune caratteristiche del loro mondo di provenienza. L’ultimo saggio di, Sulle origini della vita, del significato e dell’universo Il quadro d’insieme (traduzione di D.A. Gewurz, Einaudi, pp. 499, € 36,00) ha il pregio di aspirare in modo programmatico a un ruolo tanto impegnativo. Già il sottotitolo – «Il quadro d’insieme», con l’articolo determinativo – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... visto che ci siamo: sono io la stessa persona dal giorno in cui sono nato? Quante cellule tra quelle che componevano il mio corpo sessantaquattro anni fa, mi costituiscono ancora oggi?, ..."Sulle origini della vita, del significato e dell'universo": il titolo di questo libro (edito da Einaudi) diè così impegnativo che potrrebbe impensierire tanto l'autore quanto i lettori. Ma, fisico teorico al California Institute of Technology, considerato uno dei piú importanti fisici ...Il fisico e divulgatore scientifico ha scritto un libro per spiegare come l’uomo sia in grado di concepire l’impercettibile, a cominciare dalla ...Il network americano CBS ha diffuso promo e trama di NCIS 19x03, il terzo episodio dell'attesa diciannovesima stagione della serie tv NCIS.