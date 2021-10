Scene da un matrimonio 2021 | Il ritratto dell’agonia di una coppia

(Di sabato 9 ottobre 2021)da unTitolo originale:s from a Marriage Anno:Paese: Stati Uniti Genere: Drammatico Produzione: Carver Karaszewski, Shira Lee Distribuzione: HBO Ideatore: Hagai Levi Stagione: 1 Puntate: 5 Attori: Oscar Isaac, Jessica Chastain La miniserie è stata presentata fuori concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia?tra le ovazioni da parte del pubblico e della critica. Diretta eggiata da Hagai Levi la miniserie, composta da cinque episodi, è un remake del film del regista svedese Ingmar Bergman che vinse nel 1975 il Golden Globe come miglior film straniero ma subì anche una squalifica agli Oscar per la stessa categoria perché il film, prima di uscire in sala, fu trasmesso in televisione, questo portò ...

