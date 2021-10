Sabato 9 ottobre Fvg 56 nuovi contagi e nessun decesso (Di sabato 9 ottobre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.618 tamponi molecolari sono stati rilevati 50 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,08%. Sono inoltre 7.302 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,08%). Nella giornata odierna non si si registrano decessi; sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva e 42 i pazienti in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.587, i clinicamente guariti 51, mentre quelli in isolamento scendono a 825. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 114.338 persone (il totale dei casi è ... Leggi su udine20 (Di sabato 9 ottobre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.618 tamponi molecolari sono stati rilevati 50con una percentuale di positività dell’1,08%. Sono inoltre 7.302 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,08%). Nella giornata odierna non si si registrano decessi; sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva e 42 i pazienti in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.587, i clinicamente guariti 51, mentre quelli in isolamento scendono a 825. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 114.338 persone (il totale dei casi è ...

