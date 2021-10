Rogo nella notte in deposito auto a Montesilvano, distrutti nove mezzi (Di sabato 9 ottobre 2021) Pescara - Non si arresta l'ondata di incendi di autovetture nel pescarese. All'alba di oggi in un deposito di via Verrotti a Montesilvano un Rogo ha completante distrutto quattro autovetture che erano parcheggiate all'interno. A causa delle fiamme sono poi rimaste danneggiate altre tre macchine, un furgone e un rimorchio telonato. Il fuoco è stato spento dal pronto intervento di die squadre dei vigili del fuoco di Pescara. Si indaga per chiarire le cause e non si esclude nessuna ipotesi leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 9 ottobre 2021) Pescara - Non si arresta l'ondata di incendi divetture nel pescarese. All'alba di oggi in undi via Verrotti aunha completante distrutto quattrovetture che erano parcheggiate all'interno. A causa delle fiamme sono poi rimaste danneggiate altre tre macchine, un furgone e un rimorchio telonato. Il fuoco è stato spento dal pronto intervento di die squadre dei vigili del fuoco di Pescara. Si indaga per chiarire le cause e non si esclude nessuna ipotesi leggi tutto

