Preseason dei Lakers: il commento di Lebron James (Di sabato 9 ottobre 2021) La Preseason dei Lakers non è iniziata nel migliore dei modi. Nella notte è arrivata addirittura la terza sconfitta consecutiva contro i Golden State Warriors. La franchigia gialloviola è apparsa sotto tono nonostante la presenza in campo, per la prima volta in questa stagione, di Westbrook e Lebron James, ancora lontani dalla forma migliore. Cosa ha detto Lebron sulla Preseason dei Lakers? La stella della franchigia californiana non pare preoccuparsi più di tanto del brutto avvio di precampionato: "Non c'è molto da imparare da una partita di preaseason, almeno per me, personalmente. Amo invece il modo in cui ci stiamo allenando insieme. Mi piace vedere cosa stiamo facendo e cosa stiamo costruendo fuori dai radar. Lo dico da sempre: non c'è niente che imparerò ...

