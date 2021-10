Picchia l'ex moglie da oltre 20 anni, in carcere un incensurato del Chietino (Di sabato 9 ottobre 2021) ... per futili quanto banali ed a volte inesistenti questioni di coppia, perde il controllo di sé ed anche a causa del quotidiano abuso di alcolici , diventa particolarmente violento e si scaglia contro ... Leggi su ecoaltomolise (Di sabato 9 ottobre 2021) ... per futili quanto banali ed a volte inesistenti questioni di coppia, perde il controllo di sé ed anche a causa del quotidiano abuso di alcolici , diventa particolarmente violento e si scaglia contro ...

Advertising

EcoAltoMolise : Picchia l’ex moglie da oltre 20 anni, in carcere un incensurato del Chietino - MaffeoDaniela : Ilda Boccassini, lo sfregio alla moglie morta di Giovanni Falcone: 'Che notte...', Pietro Senaldi picchia duro – Li… - zxuz53 : - MariellaLoi : RT @dantegiumanini: Questi sono i magistrati rossi Che SCHIFO ! Che notte…». Narcisismo, volgarità ed egocentrismo non vanno mai in pensio… - MariellaLoi : Ilda Boccassini, lo sfregio alla moglie morta di Giovanni Falcone: 'Che notte...', Pietro Senaldi picchia duro – Li… -