"Non me la sento". Tatangelo massacrata prima di debutare. "Scene da un matrimonio", subito disastro? (Di sabato 9 ottobre 2021) Torna sabato 9 ottobre Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo e in onda su Canale 5. Come tutti i debutti anche questa trasmissione ha sollevato diverse critiche. In particolare alcuni telespettatori l'hanno definita "vecchia". Un'accusa scivolata addosso alla Tatangelo che liquida con un "non mi sento di replicare a nulla". A SuperGuida Tv la cantante ha detto di esserci abituata: "In questi venti anni dal mio primo Festival di Sanremo le critiche hanno fatto parte del gioco. L'importante però nella vita è non passare inosservati. È sempre un bene che se ne parli". Buoni invece gli ascolti, una piacevole sorpresa per la conduttrice: "Non me lo sarei mai aspettata. Ciò che mi interessava di più era di arrivare con una trasmissione familiare che raccontasse in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Torna sabato 9 ottobreda un, il programma condotto da Annae in onda su Canale 5. Come tutti i debutti anche questa trasmissione ha sollevato diverse critiche. In particolare alcuni telespettatori l'hanno definita "vecchia". Un'accusa scivolata addosso allache liquida con un "non midi replicare a nulla". A SuperGuida Tv la cantante ha detto di esserci abituata: "In questi venti anni dal mio primo Festival di Sanremo le critiche hanno fatto parte del gioco. L'importante però nella vita è non passare inosservati. È sempre un bene che se ne parli". Buoni invece gli ascolti, una piacevole sorpresa per la conduttrice: "Non me lo sarei mai aspettata. Ciò che mi interessava di più era di arrivare con una trasmissione familiare che raccontasse in ...

