Mancini | «Sarebbe strano se Jorginho non vincesse il Pallone d’oro»

(Di sabato 9 ottobre 2021) Domani, domenica, alle 15 allo Stadium di Torino si svolgerà la finale per il terzo posto di Nations League tra Italia e Belgio. Nella conferenza stampa della vigilia il ct Robertoha annunciato diversi cambi rispetto alla formazione che ha giocato e perso l’altra sera contro la Spagna. Cambieremo diversi giocatori, penso che sia giusto anche per dare la possibilità ai giocatori e dare a noi diverse possibilità di gioco. Se vinciamo, conquistiamo punti nel ranking in vista del sorteggio per il mondiale in Qatar. Abbiamo cominciato un bellissimo percorso, dobbiamo continuare a migliorarci. Questo gruppo può giocare insieme per altri cinque sei anni. Sono stato molto orgoglioso della partita disputata contro la Spagna. Una volta in dieci uomini, avremmo potuto perdere anche quattro o cinque a zero. Invece abbiamo concesso pochissimo e abbiamo pure ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Mancini,'Pallone d'oro a Jorginho? Sarebbe strano contrario: (ANSA) - TORINO, 09 OTT - 'Il Pallone… - sportface2016 : #ItaliaBelgio, #Mancini: 'Pallone d'Oro a Jorginho, sarebbe strano il contrario. Faremo un po' di turnover' - glooit : Mancini,'Pallone d'oro a Jorginho? Sarebbe strano contrario leggi su Gloo - AntDoinel : @_DAGOSPIA_ Sarebbe stato interessante aver seguito la lezione del dott. Mancini. - RussianMike31 : @jutuve @manuela_orazi @Gazzetta_it Esattamente tra Mancini e Bonucci chi sarebbe il milanista? Ho capito sei il s… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Sarebbe

Agenzia ANSA

"Il Pallone d'Oro deve andare a Jorginho perché ha vinto tutto: se lo merita, mi sembrerebbe strano il contrario": così il commissario tecnico dell'Italia, Roberto, sull'ambito trofeo che verrà assegnato il prossimo 29 novembre a Parigi. . 9 ottobre 2021Il mio obiettivo personale è di giocare con il Milan e arrivare in Nazionale, ed è quello che sto facendo,un orgoglio per me. Sono grato per le parole di Luis Enrique e di'. ...(ANSA) – TORINO, 09 OTT – “Abbiamo intrapreso una bella strada, dobbiamo continuare a migliorare: abbiamo tanti giovani che possono giocare insieme per cinque o sei anni”: così il ct dell’Italia, Robe ...TORINO (ITALPRESS) - "I cinque azzurri candidati al Pallone d'Oro? Sono in quella lista perchè sono bravi, non per merito mio. Per me il Pallone d'Oro lo ...