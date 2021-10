La sfida di Francesco: "Fare una Chiesa diversa, non un'altra Chiesa" (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - "Sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Perché dello Spirito abbiamo bisogno, del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da ogni chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie le catene, diffonde la gioia". Queste le parole di Papa Francesco, nell'Aula Nuova del Sinodo, per il momento di riflessione in vista dell'inizio del Processo Sinodale. "Lo Spirito Santo è Colui che ci guida dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le nostre idee e i nostri gusti personali. Il padre Congar ricordava: 'Non bisogna Fare un'altra Chiesa, bisogna Fare una Chiesa diversa'. È questa è la sfida". Ha specificato il Pontefice che ha ipotizzato una Xhiesa aperta alla novità e suggerita da Dio. Per il Papa è importante ... Leggi su agi (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - "Sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Perché dello Spirito abbiamo bisogno, del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da ogni chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie le catene, diffonde la gioia". Queste le parole di Papa, nell'Aula Nuova del Sinodo, per il momento di riflessione in vista dell'inizio del Processo Sinodale. "Lo Spirito Santo è Colui che ci guida dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le nostre idee e i nostri gusti personali. Il padre Congar ricordava: 'Non bisognaun', bisognauna'. È questa è la". Ha specificato il Pontefice che ha ipotizzato una Xhiesa aperta alla novità e suggerita da Dio. Per il Papa è importante ...

