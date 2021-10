Jasmine Paolini scala la classifica WTA! E’ già best ranking: le proiezioni ad Indian Wells (Di sabato 9 ottobre 2021) Jasmine Paolini ha colto ieri la sua più importante vittoria in termini di ranking dell’avversaria battuta fino a questo momento. La belga Elise Mertens, infatti, è stata superata in rimonta dalla toscana con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. Un successo voluto, con la sempre maggior solidità che sta caratterizzando il suo tennis e l’evoluzione che sta avvenendo con i frutti della collaborazione con Renzo Furlan. Con questo successo, ad oggi la giocatrice nativa di Bagni di Lucca si troverebbe al numero 55 del ranking WTA, otto posti più in su rispetto alla classifica di lunedì scorso e che verrà aggiornata lunedì 18, vista la durata di Indian Wells. Un ingresso nelle prime 60, il suo, che appare molto difficile non avvenga, considerate anche le difficoltà che molte delle ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021)ha colto ieri la sua più importante vittoria in termini didell’avversaria battuta fino a questo momento. La belga Elise Mertens, infatti, è stata superata in rimonta dalla toscana con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. Un successo voluto, con la sempre maggior solidità che sta caratterizzando il suo tennis e l’evoluzione che sta avvenendo con i frutti della collaborazione con Renzo Furlan. Con questo successo, ad oggi la giocatrice nativa di Bagni di Lucca si troverebbe al numero 55 delWTA, otto posti più in su rispetto alladi lunedì scorso e che verrà aggiornata lunedì 18, vista la durata di. Un ingresso nelle prime 60, il suo, che appare molto difficile non avvenga, considerate anche le difficoltà che molte delle ...

