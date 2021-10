Il Nobel che sa divulgare. Un testo di Giorgio Parisi (Di sabato 9 ottobre 2021) Viviamo oggi in una vera e propria pandemia di dati; e questo è proprio il titolo di un recente libro di Armando Massarenti e Antonietta Mira (“La pandemia dei dati. Ecco il vaccino”, Mondadori, 332 pp., 20 euro), che con il pretesto di rendere comprensibili all’italiano medio il profluvio di numeri e statistiche in cui siamo immersi, danno una fondamentale ripassata di statistica di base al lettore. Il libro è interessante in sé, e lo consiglio a tutti; ma la prefazione di Giorgio Parisi, novello Nobel per la Fisica, è una lezione a sé stante, che forse aiuta a capire lo stato vergognoso in cui versiamo in termini di preparazione minima. La trovate, riproposta in questa pagina, perché credo possa servire a tutti i lettori per un’utile riflessione critica. (Enrico Bucci) Specialmente in quest’ultimo anno ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 ottobre 2021) Viviamo oggi in una vera e propria pandemia di dati; e questo è proprio il titolo di un recente libro di Armando Massarenti e Antonietta Mira (“La pandemia dei dati. Ecco il vaccino”, Mondadori, 332 pp., 20 euro), che con il predi rendere comprensibili all’italiano medio il profluvio di numeri e statistiche in cui siamo immersi, danno una fondamentale ripassata di statistica di base al lettore. Il libro è interessante in sé, e lo consiglio a tutti; ma la prefazione di, novelloper la Fisica, è una lezione a sé stante, che forse aiuta a capire lo stato vergognoso in cui versiamo in termini di preparazione minima. La trovate, riproposta in questa pagina, perché credo possa servire a tutti i lettori per un’utile riflessione critica. (Enrico Bucci) Specialmente in quest’ultimo anno ...

Advertising

reportrai3 : Il Nobel per la pace è stato assegnato oggi a due giornalisti, la filippina Maria Ressa ed il russo Dmitry Moratov,… - welikeduel : 'È bellissimo che abbiano dato il Nobel a due giornalisti perché questo inquadra la situazione di oggi: una democra… - ciropellegrino : Il premio #Nobel per la #Pace ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov è qualcosa di così potente che arriva anc… - Giulia_B : RT @vannuccidavide: Nel giorno del #Nobel a Dmitry Muratov occorre ricordare, come fa @zafesova, che il mandante dell’omicidio Politkovskaj… - GianPieroCroppo : RT @jacopo_iacoboni: Sei giornalisti che lavoravano con Dmitry Muratov sono stati ammazzati. Il Nobel a Muratov è un premio a una grande… -