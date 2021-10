ENRICO PAPI: GLI SCHERZI VIP DELLE IENE? NON CONOSCO IL MOTIVO. IL CALCIO? NON SCAPPO (Di sabato 9 ottobre 2021) ENRICO PAPI è stato tra gli ospiti della prima puntata stagionale di TvTalk. Nell’occasione si è fatto un bilancio di SCHERZI a Parte, lo storico show di Canale 5 in onda dal 1992. Da quest’anno c’è PAPI come nuovo padrone di casa e anche autore. Tra le novità introdotte, l’apprezzato scherzo in diretta che dura per tutta la puntata. Già negli anni ’60 e ’70 con Specchio Segreto di Nanni Loy sono state introdotte le candid camera alle persone comuni, dagli anni ’90 con lo show di Canale 5 le vittime sono diventati i vip. Da SCHERZI terribili e a tratti cattivi a quelli più simpatici e goliardici come nell’ultima stagione. Poi una frecciatina alle IENE che da qualche anno fanno gli SCHERZI ai vip. Lo scherzo vip è SCHERZI a parte, quello è il brand. ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 9 ottobre 2021)è stato tra gli ospiti della prima puntata stagionale di TvTalk. Nell’occasione si è fatto un bilancio dia Parte, lo storico show di Canale 5 in onda dal 1992. Da quest’anno c’ècome nuovo padrone di casa e anche autore. Tra le novità introdotte, l’apprezzato scherzo in diretta che dura per tutta la puntata. Già negli anni ’60 e ’70 con Specchio Segreto di Nanni Loy sono state introdotte le candid camera alle persone comuni, dagli anni ’90 con lo show di Canale 5 le vittime sono diventati i vip. Daterribili e a tratti cattivi a quelli più simpatici e goliardici come nell’ultima stagione. Poi una frecciatina alleche da qualche anno fanno gliai vip. Lo scherzo vip èa parte, quello è il brand. ...

Advertising

TvTalk_Rai : Pronti per la prima puntata della stagione di Tv Talk? Sabato ore 15.00 su Rai3, ospiti: Francesco Giorgino, Anna F… - 95_addicted : RT @bubinoblog: ENRICO PAPI: GLI SCHERZI VIP DELLE IENE? NON CONOSCO IL MOTIVO. IL CALCIO? NON SCAPPO - bubinoblog : ENRICO PAPI: GLI SCHERZI VIP DELLE IENE? NON CONOSCO IL MOTIVO. IL CALCIO? NON SCAPPO - SimonBMcD : Enrico Papi come il buon vino… #tvtalk - SilviaL31165731 : Ma #enrico che la #svizzera #hunzikermafiosa che si atteggia a #boss #drugquee chiama al #tavoloromano con… -