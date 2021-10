Disservizi mensa | parla la società | “Problemi risolti | pronti a discutere coi genitori”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La scriventeche, in qualità di capogruppo, gestisce il servizio diad oggi oggetto di tanto clamore mediatico, non intendendo in alcun modo entrare nel merito di polemiche strumentali, ritiene però opportuno fornire alcune doverose precisazioni. L’ ATI (Siristora-Solidarietà&lavoro) gestisce da diversi anni l’appalto di refezione scolastica e nel corso di questo periodo medio-lungo si è sempre diligentemente attenuta agli standard richiesti, garantendo un servizio efficiente e puntuale che, infatti, non ha mai dato luogo in passato a recriminazioni o lamentele.Quest’anno c’è stato uno di cui ci scusiamo con l’utenza, che ha interessato i primi due giorni di attività scolastica e che già nella giornata di venerdì 8 ottobre è stato risolto. Teniamo allo stesso tempo a precisare ...

Ancora a metà ottobre molti aretini non possono contare su pre - scuola, post - scuola,...sia lo stato in cui versano tanti edifici e a considerare con serietà e responsabilità ie il ......" l'avvio del servizioper gli studenti beneventani: orari di pranzo sfalsati, pasti consegnati in ritardo, pietanze non rispondenti a quanto dichiarato nel menù giornaliero.già ...Il Coordinamento “Genitori in Rete” ha raccolto le segnalazioni arrivate da vari istituti e si rivolge al Comune e ai dirigenti scolastici: "Massima attenzione" ...L’Ufficio Scuola chiede alle famiglie di registrare online se i figli non saranno a pranzo, altrimenti dovranno pagare ugualmente la refezione ...