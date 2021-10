Covid, 269 positivi nelle ultime 24 ore: l’indice di contagio scende a 1,6% (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 269 i positivi Covid del giorno in Campania su 16.608 test effettuati per un indice di contagio pari al 1,61%. In calo rispetto al 2,09% di ieri. Sei le persone decedute nelle nelle ultime 48 ore, un morto nei giorni scorsi ma registrato ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli occupati 13. I posti letto di degenza disponibili 3.160, quelli di degenza occupati 188. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 269 idel giorno in Campania su 16.608 test effettuati per un indice dipari al 1,61%. In calo rispetto al 2,09% di ieri. Sei le persone decedute48 ore, un morto nei giorni scorsi ma registrato ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli occupati 13. I posti letto di degenza disponibili 3.160, quelli di degenza occupati 188. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

