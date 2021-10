Cinghiali in tangenziale: anche un'ambulanza coinvolta nel maxi tamponamento, numerosi feriti (Di sabato 9 ottobre 2021) Di nuovo un incidente ad Asti per colpa dei Cinghiali . Questa volta, per fortuna, sulla tangenziale non si registrano morti come due anni fa sull'autostrada A26 tra i caselli di Biandrate e Romagnano ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) Di nuovo un incidente ad Asti per colpa dei. Questa volta, per fortuna, sullanon si registrano morti come due anni fa sull'autostrada A26 tra i caselli di Biandrate e Romagnano ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Cinghiali in tangenziale ad Asti: anche un'ambulanza coinvolta nel maxi tamponamento, numerosi feriti - margore6 : RT @ilmessaggeroit: Cinghiali in tangenziale ad Asti: anche un'ambulanza coinvolta nel maxi tamponamento, numerosi feriti - ilmessaggeroit : Cinghiali in tangenziale ad Asti: anche un'ambulanza coinvolta nel maxi tamponamento, numerosi feriti - bisagnino : Cinghiali provocano un tamponamento a catena in tangenziale a Asti, alcuni feriti all’ospedale - StampaAsti : Cinghiali in tangenziale provocano incidente tra ambulanza e due auto -