Calcio | Boban | ‘Superlega tentativo vergognoso di cancellare 140 anni di calcio’

Trento, 9 ott. – (Adnkronos) – "Nei momenti eccezionali servono capacità eccezionali. La pandemia è solo un problema nel mondo calcistico. C'è tanta irresponsabilità che andava fermata prima. La Superlega è stata un tentativo vergognoso di cancellare 140 anni di storia del Calcio per interessi personali di qualche grande club che hanno scordato che sono diventati grandi attraverso le piccole squadre, competendo con loro e creando quel sistema fantastico che è il Calcio". Lo dice Zvonimir Boban, Chief of football dell'Uefa, nel suo intervento al 'Festival dello Sport' di Trento, al convegno 'il Calcio che verrà'. "Il Calcio non è della Fifa, non è dell'Uefa, non è di questi signori. E' di chi lo ama. Si sono scordati i valori e la gente ...

