Barcellona | la rinascita passa dal mercato | due acquisti già individuati

(Di sabato 9 ottobre 2021) Koeman e ilnonno giornate serene. Lo scarso rendimento della sua squadra fa storcere il naso a molti. Dopo l’addio di Messi e il taglio di stipendi ad alcuni senatori della squadra, ogni minima crepa diventa problema. Il gioco espresso dai catalani in questo inizio di stagione non è stato di certo spumeggiante e l’allenatore è già sulla graticola.– Koeman L’ultima possibilità per raddrizzare una stagione iniziata storta la offre ildi Gennaio.dal quale gli spagnoli vorrebbero attingere a piene mani. Secondo le ultime indiscrezioni i nomiper rinforzare la rosa sarebbero quelli di Donny Van De Beek e Tangui Ndombele. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona rinascita

Sportpress24.com

... cortometraggio realizzato al secondo anno dell'Università ESCAC di. L'opera, ricca di ... insieme al protagonista, il suo percorso verso la. Un'ambientazione molto diversa, è ...La Juventus è tornata. La vittoria sul Chelsea certifica ladei bianconeri, che stendono i campioni in carica all' Allianz Stadium e centrano la ...la pesantissima sconfitta delsul ...Tra i tanti talenti coinvolti nel nuovo ciclo della Spagna spicca Yeremi Pino: classe 2002, gioca nel Villarreal e ha un grandissimo futuro davanti ...Questo pomeriggio prenderà il via per la prima volta la fase a gironi della Women's Champions League. In campo nella giornata odierna saranno.