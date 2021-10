Atalanta, che guaio! Dopo Gosens e Pessina, anche Djimsiti k.o. (Di sabato 9 ottobre 2021) L'infermeria inizia a essere colma. Gasperini che già deve fare a meno Gosens (infortunio alla coscia: 2 mesi di stop) e Pessina (lesione al flessore: out anche lui per due mesi), con ogni probabilità ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 ottobre 2021) L'infermeria inizia a essere colma. Gasperini che già deve fare a meno(infortunio alla coscia: 2 mesi di stop) e(lesione al flessore: outlui per due mesi), con ogni probabilità ...

Advertising

acmilan : An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta.… - acmilan : We face a tricky match, let’s check up on our opponents ?? L’Atalanta è un avversario ostico: scopriamo in che for… - OptaPaolo : 16 - Franck #Kessié è il giocatore che in Atalanta-Milan ha ingaggiato più duelli (16). Fortezza. I suoi dati prin… - sportli26181512 : Atalanta, che guaio! Dopo Gosens e Pessina, anche Djimsiti k.o.: Atalanta, che guaio! Dopo Gosens e Pessina, anche… - Gazzetta_it : Gasperini, che guaio! Dopo Gosens e Pessina, anche Djimsiti va k.o. in Nazionale #Atalanta -