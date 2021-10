Anche la Francia stringe sull’immigrazione: stop ai visti facili per i cittadini di Algeria, Tunisia e Marocco (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – Come in tante nazioni europee, Anche in Francia sono molti gli immigrati che vengono espulsi per vari motivi. Si tratta, almeno in linea teorica, di un processo abbastanza semplice. Il quale, nella pratica, diventa in realtà molto complicato. Le nazioni di destinazione rifiutano infatti spesso di ri-accogliere i loro cittadini, la cui procedura espulsione diventa quindi assai difficoltosa. Leggi Anche: L’annuncio di Marine Le Pen: “Se vincerò, un referendum sull’immigrazione” Il problema è particolarmente acuto in relazione agli immigrati che provengono da Marocco, Algeria e Tunisia, le cui autorità frappongono spesso ostacoli di varia natura in termini di collaborazione con quelle della Francia. Adesso, però, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – Come in tante nazioni europee,insono molti gli immigrati che vengono espulsi per vari motivi. Si tratta, almeno in linea teorica, di un processo abbastanza semplice. Il quale, nella pratica, diventa in realtà molto complicato. Le nazioni di destinazione rifiutano infatti spesso di ri-accogliere i loro, la cui procedura espulsione diventa quindi assai difficoltosa. Leggi: L’annuncio di Marine Le Pen: “Se vincerò, un referendum” Il problema è particolarmente acuto in relazione agli immigrati che provengono da, le cui autorità frappongono spesso ostacoli di varia natura in termini di collaborazione con quelle della. Adesso, però, ...

