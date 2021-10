Amedeo Goria padre a 68 anni? Nella notte la reazione (Di sabato 9 ottobre 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, 8 ottobre 2021, sono state mostrate alcune immagini andate in onda a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso aveva mostrato le foto pubblicate da alcune riviste di cronaca rosa che ritraevano la compagna di Amedeo Goria in giro con una pancino che in realtà la conduttrice ha definito un pancione sospetto. Vera Miales potrebbe essere incinta? La conduttrice si era augurata che Goria venisse a conoscenza di questo rumors anche se ci sembra parecchio bizzarro che una ragazza incinta non chieda di vedere il suo fidanzato per dare questa notizia e che si organizzino questi strani teatrini. E’ mai possibile che Vera sia incinta e che abbia deciso di farlo sapere ad Amedeo Goria via tv, senza metterci la faccia? Ieri Alfonso Signorini ha mostrato il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 ottobre 2021)puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, 8 ottobre 2021, sono state mostrate alcune immagini andate in onda a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso aveva mostrato le foto pubblicate da alcune riviste di cronaca rosa che ritraevano la compagna diin giro con una pancino che in realtà la conduttrice ha definito un pancione sospetto. Vera Miales potrebbe essere incinta? La conduttrice si era augurata chevenisse a conoscenza di questo rumors anche se ci sembra parecchio bizzarro che una ragazza incinta non chieda di vedere il suo fidanzato per dare questa notizia e che si organizzino questi strani teatrini. E’ mai possibile che Vera sia incinta e che abbia deciso di farlo sapere advia tv, senza metterci la faccia? Ieri Alfonso Signorini ha mostrato il ...

