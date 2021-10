Uomini e Donne 8 Ottobre: Ida smaschera Marika (Di venerdì 8 ottobre 2021) Oggi 8 Ottobre 2021 è andata in onda la nuova puntata di Uomini e Donne di Canale 5 alle ore 14:45. Armando e Jessica sono usciti insieme a prendere un caffè, per poi continuare con un drink e terminare la giornata con una cena. Ida ha raccontato una “speciale telefonata” di Marika in cui la donna insultava Armando. Infine Roberta si dice entusiasta per i suoi corteggiatori e Nicole scopre qualcosa su Ciprian. Uomini e Donne 7 Ottobre: Marcello lascia Ida Uomini e Donne 8 Ottobre: Armando spiazzato da Jessica Si parte con Jessica che parla delle tre ore passate con Armando raccontando che l’uomo si è dimostrato un gentiluomo e che ha voluto molte attenzioni per lei ma ha deciso che dopo questa uscita di non ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) Oggi 82021 è andata in onda la nuova puntata didi Canale 5 alle ore 14:45. Armando e Jessica sono usciti insieme a prendere un caffè, per poi continuare con un drink e terminare la giornata con una cena. Ida ha raccontato una “speciale telefonata” diin cui la donna insultava Armando. Infine Roberta si dice entusiasta per i suoi corteggiatori e Nicole scopre qualcosa su Ciprian.: Marcello lascia Ida: Armando spiazzato da Jessica Si parte con Jessica che parla delle tre ore passate con Armando raccontando che l’uomo si è dimostrato un gentiluomo e che ha voluto molte attenzioni per lei ma ha deciso che dopo questa uscita di non ...

