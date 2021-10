Tutti pazzi per “Squid Game”. Un successo già assicurato (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott – Diversi giornali italiani parlano di successo inaspettato per la nuova serie Netflix “Squid Game”, ma sicuramente Hwang Dong-hyuk, che ha scritto e diretto le nove puntate che compongono la prima stagione, non sarà della stessa opinione in quanto il suo lavoro, portato avanti con non poche difficoltà, è stato basato su determinati e precisi tasselli dell’ingegneria sociale, andando letteralmente a picchiare su dei nervi scoperti e molto ma molto sensibili della nostra società globalizzata. Ma ce n’è uno che è andato a toccare nello specifico: il denaro. Ecco perché il successo era già assicurato sin dall’inizio. Squid Game, coreani indebitati fino all’osso Andiamo in ordine, a differenza di come eravamo stati abituati, i protagonisti non sono degli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott – Diversi giornali italiani parlano diinaspettato per la nuova serie Netflix “”, ma sicuramente Hwang Dong-hyuk, che ha scritto e diretto le nove puntate che compongono la prima stagione, non sarà della stessa opinione in quanto il suo lavoro, portato avanti con non poche difficoltà, è stato basato su determinati e precisi tasselli dell’ingegneria sociale, andando letteralmente a picchiare su dei nervi scoperti e molto ma molto sensibili della nostra società globalizzata. Ma ce n’è uno che è andato a toccare nello specifico: il denaro. Ecco perché ilera giàsin dall’inizio., coreani indebitati fino all’osso Andiamo in ordine, a differenza di come eravamo stati abituati, i protagonisti non sono degli ...

ILOVEPACALCIO : Tutti pazzi per Lucca in serie A: anche il Napoli tra le squadre interessate all'ex rosa - Ilovepalermocalcio - sakinovra : no comunque io mi scazzo non è possibile che questi professori già hanno iniziato a fare i pazzi malati matti in cu… - blunoneuncolore : @normalerheld Tutti che dubbiano come pazzi. - Coviddiiii : @mr_kubra @Pereyradamian95 Sarai uno di quelli che cantava tutti pazzi per materazzi - Sanguinatio : RT @karestrega: La figa è come i Måneskin, all'inizio tutti ne vanno pazzi ma ad una certa si rompono i coglioni -