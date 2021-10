Torino | sede del 66esimo Eurovision Song Contest a Maggio 2022 su Rai 1

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La città italiana diha vinto la corsa per diventare la città ospitante del 66°, dopo aver trionfato su altre 16 offerte concorrenti. Sabato 14al PalaOlimpico si terrà la Gran Finale con le...

, nel complesso, si è riuscita a districare tra 16 altre candidature : scremate subito ... Sarà così il Pala Alpitour la, nel prossimo maggio, del concorso continentale: un impianto, quello ...- In principio fu dimora nobiliare, poi ospedale militare,dell'Ambasciata di Francia presso i Savoia fino all'Unità d'Italia, luogo di rappresentanza dell'antica Cassa di Risparmio di ...Finalmente è ufficiale ed ecco dove si svolgerà la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest: la città italiana di nuovo protagonista.Eurovision 2022 a Torino, scelta la città italiana che ospiterà l'evento La Rai ha scelto Torino come sede per l'Eurovision Song Contest 2022. Si svolgerà quindi all'ombra della Mole la prima edizione ...