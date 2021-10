Terza dose per tutti gli over 60. Il via libera della Salute (Di venerdì 8 ottobre 2021) Terza dose per tutti i ‘fragili’ e per gli over 60. E’ quanto stabilisce una circolare del ministero della Salute che avvia così la somministrazione del ‘booster’ per queste fasce di popolazione. “Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA - spiega il ministero - via libera alla Terza dose di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”. La decisione avviene mentre sono ancora 8,4 milioni gli italiani che non hanno fatto neppure il primo shot del vaccino anti-Covid (il 15,54% della popolazione vaccinabile) e restano nella fascia di età più critica quasi tre milioni di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021)peri ‘fragili’ e per gli60. E’ quanto stabilisce una circolare del ministeroche avvia così la somministrazione del ‘booster’ per queste fasce di popolazione. “Alla luce delle ultime dezioni di EMA - spiega il ministero - viaalladi vaccino per i fragili di ogni età e pergli60, sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”. La decisione avviene mentre sono ancora 8,4 milioni gli italiani che non hanno fatto neppure il primo shot del vaccino anti-Covid (il 15,54%popolazione vaccinabile) e restano nella fascia di età più critica quasi tre milioni di ...

RobertoBurioni : Ci sono 13 milioni di dosi di vaccino nei frigoriferi. Datemi retta, terza dose subito a TUTTI i sanitari. Se inizi… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo a… - Internazionale : Aumentano le capienze di cinema, teatri, stadi e discoteche in Italia, la linea dell’Ema per la terza dose di vacci… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Vaccino, il ministero della Salute: “Via libera alla terza dose per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60” htt… - leone52641 : RT @AChierchini: @barbarab1974 Notizia di stasera amica di mia figlia 19 anni vax ..mestrauzioni tt i gg..mi passa al tel la mia ex moglie… -