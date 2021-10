Tale e quale show 2021: Ciro Priello è Marco Mengoni (video e gallery) (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quarta puntata dell’8 ottobre di Tale e quale show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Ciro Priello, componente dei The Jackal, nei panni di Marco Mengoni, con la hit estiva Ma stasera. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argento” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Abbiamo quasi rimpianto l’esibizione della scorsa settimana. Si è impegnato veramente tanto, è fuor di dubbio, però la somiglianza vocale era lontanissima e quella fisica ancor di più. Speriamo per Ciro che gli autori scelgano dei cantanti più alla sua portata, perché l’intonazione ce l’avrebbe, ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quarta puntata dell’8 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico, componente dei The Jackal, nei panni di, con la hit estiva Ma stasera. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argento” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Abbiamo quasi rimpianto l’esibizione della scorsa settimana. Si è impegnato veramente tanto, è fuor di dubbio, però la somiglianza vocale era lontanissima e quella fisica ancor di più. Speriamo perche gli autori scelgano dei cantanti più alla sua portata, perché l’intonazione ce l’avrebbe, ...

