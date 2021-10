Tale e quale show 2021: Biagio Izzo è Carmen Miranda (video e gallery) (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quarta puntata dell’8 ottobre di Tale e quale show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Biagio Izzo nei panni di Carmen Miranda, con il suo brano più famoso: Tico-Tico No Fubá. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argente” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Un’esibizione interminabile. La base andava in una direzione e la linea cantata da Izzo da tutt’altra parte. Divertente il personaggio, ma il canto non sa neppure dove sia di casa e alla quarta puntata inizia a stancare (con tutta la simpatia per Biagio Izzo). Il nuovo ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quarta puntata dell’8 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comiconei panni di, con il suo brano più famoso: Tico-Tico No Fubá. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argente” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Un’esibizione interminabile. La base andava in una direzione e la linea cantata dada tutt’altra parte. Divertente il personaggio, ma il canto non sa neppure dove sia di casa e alla quarta puntata inizia a stancare (con tutta la simpatia per). Il nuovo ...

