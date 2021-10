Tailandia, trovato in mare un blocco di vomito di balena (Di venerdì 8 ottobre 2021) Pescato nelle acque della Tailandia un enorme blocco di vomito di balena dal peso di circa 30 chili: potrebbe valere più di un milione di euro Nelle acque della Tailandia un pescatore di nome Narong Phetcharaj ha avvistato a qualche metro dalla sua barca un enorme blocco di vomito di balena. Per avere la certezza che si trattasse proprio di ambra grigia, il pescatore ha deciso di rivolgersi agli esperti dell’Università Prince of Songkla, che hanno confermato il suo sospetto. Il vomito di balena ritrovato, dal peso di circa 30 chili, potrebbe valere più di un milione di euro. Nessuno degli abitanti del villaggio ha mai visto o toccato una vera ambra grigia di balena prima e tutti ... Leggi su zon (Di venerdì 8 ottobre 2021) Pescato nelle acque dellaun enormedididal peso di circa 30 chili: potrebbe valere più di un milione di euro Nelle acque dellaun pescatore di nome Narong Phetcharaj ha avvistato a qualche metro dalla sua barca un enormedidi. Per avere la certezza che si trattasse proprio di ambra grigia, il pescatore ha deciso di rivolgersi agli esperti dell’Università Prince of Songkla, che hanno confermato il suo sospetto. Ildiri, dal peso di circa 30 chili, potrebbe valere più di un milione di euro. Nessuno degli abitanti del villaggio ha mai visto o toccato una vera ambra grigia diprima e tutti ...

