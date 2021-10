Russia-Slovacchia | incredibile autogol di Skriniar | che sfortuna per il difensore dell’Inter VIDEO

(Di venerdì 8 ottobre 2021)di Milannel corso di. Il centrale difensivo, nel tentativo di spazzare un pallone crossato in mezzo all’area da parte dei padroni di casa, in scivolata colpisce malissimo la sfera e la manda al di là della linea della porta slovacca, spiazzando il proprio portiere e infliggendo un clamorosoai suoi che finiscono sotto 1-0. Beffarda autorete, anche un po’ goffa, per uno dei difensori centrali più forti della Serie A. SportFace.

Advertising

Giuseppe_924 : Enzo si sta guardando Slovacchia Russia Villain incredibile - marc98g : RT @sportface2016: #RussiaSlovacchia, il video dell'incredibile autogol di #Skriniar - marco_rogerio_ : RT @sportface2016: #RussiaSlovacchia, il video dell'incredibile autogol di #Skriniar - eheeheeehehehe : Ceh questo si sta guardando Russia Slovacchia - pescheriadaelio : RT @sportface2016: #RussiaSlovacchia, il video dell'incredibile autogol di #Skriniar -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Slovacchia

Sempre alle ore 20.45 ma per il gruppo H delle qualificazioni europee ai Mondiali del 2022 avranno inizio anche le sfide Malta - Slovenia, Cipro - Croazia e, mentre a chiusura del ...Nel gruppo H la Croazia (13 punti) gioca a Cipro mentre l'altra capolista, la, affronta la. Completa il programma del girone Malta - Slovenia . Nel gruppo J infine, la Germania ...Le formazioni ufficiali di Russia-Slovacchia, sfida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022: la scelta di Tarkovic su Milan Skriniar ...PREPARTITA. Russia - Slovacchia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2022. La partita è in programma il giorno 8 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Kazan Arena ...