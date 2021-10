Rai | programma di punta cambia orario? Conseguenze del boom di ascolti

Advertising

tisc_andy : @grimmiegirll Ogni volta che si guarda un programma RAI. - Michele75681042 : Pensiero del mattino, ieri sera su Rai 2 hanno fatto un programma di un importanza mostruosa, perché a prescindere… - ElenaMarino17 : RT @largociospe: @Lucil1Luciana E quindi vogliamo perlomeno bloccare #Burioni su Twitter e che #Fazio pagato da noi italiani pensasse alla… - largociospe : @Lucil1Luciana E quindi vogliamo perlomeno bloccare #Burioni su Twitter e che #Fazio pagato da noi italiani pensass… - infoitcultura : Il Collegio 6: dalla data di inizio ai concorrenti, tutto sul programma di Rai 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Rai programma

Marida Caterini

Dagli stessi orari potrà essere visionata sulle piattaforme streaming comeSport Web, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN. PARIGI - TOURS 2021:, ORARI, STREAMING Domenica 10 ottobre ...... ripescaggi 55 kg, 72 kg, 77 kg, 82 kg (diretta streaming su UWW) 17.30 CALCIO (Qualificazioni Europei Under 21) - Bosnia Erzegovina - Italia (diretta tv su2; diretta streaming suPlay) ...Dopo lo strappo sulla delega fiscale Salvini insiste: Draghi metta per iscritto che le tasse non aumenteranno. Forza Italia ribadisce fiducia nel premier. Fratelli d'Italia attacc ...Nessuna patrimoniale, questo Governo non tocca le case degli italiani", ad assicurarlo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che replica così alle obiezioni sollevate dalla Lega, che ieri aveva d ...