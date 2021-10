Premio Nobel per la pace 2021 vinto dai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il suo quotidiano oggi è il giornale più indipendente in Russia con un atteggiamento fondamentalmente critico nei confronti del potere: gli articoli spaziano dalla corruzione , alla violenza della ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il suo quotidiano oggi è il giornale più indipendente in Russia con un atteggiamento fondamentalmente critico nei confronti del potere: gli articoli spaziano dalla corruzione , alla violenza della ...

Advertising

petergomezblog : L’intervista al premio Nobel Parisi: “Il governo Berlusconi tolse un miliardo alla ricerca, spero che Draghi restit… - Avvenire_Nei : Intervista al premio #Nobel #Gurnah: «Ora diamo voce al dramma dei rifugiati» - Avvenire_Nei : Il Premio Nobel 2021 per la Letteratura va a Abdulrazak Gurnah «Per la sua appassionata e risoluta narrazione degli… - FilippoSala3 : Non sia mai che disturbino un paese arabo con la questione della libertà di espressione. Nobel per la Pace 2021, i… - GianniRosini : Nobel per la Pace 2021, il premio ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov per le lotte per la libertà di parola… -