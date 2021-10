Pena di morte, Noury (Amnesty International): “Donne al centro, tre volte vittime invisibili” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non importa quanto, ma come e perché. Per questo la Giornata mondiale ed europea contro la Pena di morte quest’anno sarà dedicata alle Donne, le vittime invisibili del patibolo. Poche, ma sacrificate tre volte: “all’esecuzione; ad un processo ingiusto che non tiene conto del background in cui è accaduto il crimine, quasi sempre avvenuto per legittima difesa da violenze domestiche; alla beffa del destino derivante dalla discriminazione”. E’ il quadro drammatico dipinto all’Adnkronos da Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International che aggiunge: “Ci preoccupa moltissimo l’Afghanistan. La scelta del tema è stato un modo per mettere in guardia sulle esecuzioni in quello Stato. Le immagini dei talebani e delle Donne ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non importa quanto, ma come e perché. Per questo la Giornata mondiale ed europea contro ladiquest’anno sarà dedicata alle, ledel patibolo. Poche, ma sacrificate tre: “all’esecuzione; ad un processo ingiusto che non tiene conto del background in cui è accaduto il crimine, quasi sempre avvenuto per legittima difesa da violenze domestiche; alla beffa del destino derivante dalla discriminazione”. E’ il quadro drammatico dipinto all’Adnkronos da Riccardo, portavoce diche aggiunge: “Ci preoccupa moltissimo l’Afghanistan. La scelta del tema è stato un modo per mettere in guardia sulle esecuzioni in quello Stato. Le immagini dei talebani e delle...

Advertising

amnestyitalia : Le donne condannate alla pena capitale subiscono una spregevole discriminazione - Avvenire_Nei : Pena di morte per un disabile, l’occasione persa di educare alla vita Una rfilessione di don Maurizio Patriciello) - amnestyitalia : Sulla piattaforma #AmnestyAcademy è disponibile un nuovo corso per gli over 14 sul tema della pena di morte. Se hai… - MartinaSociale : RT @amnestyitalia: #Usa Ernest Johnson, un uomo nero di 61 anni con disabilità mentali, è stato messo a morte ieri nonostante i tanti appel… - CitiesforLife : RT @davidedionisi_: #2ottobre Oggi @vaticannews_it e @oss_romano Recinella ai detenuti di Paliano: La vostra è la giusta risposta alla pena… -

Ultime Notizie dalla rete : Pena morte Pena di morte, Noury (Amnesty International): "Donne al centro, tre volte vittime invisibili" "Preoccupatissimi per afghane. Fino al 30 novembre mobilitazione nelle scuole" Non importa quanto, ma come e perché. Per questo la Giornata mondiale ed europea contro la pena di morte quest'anno sarà dedicata alle donne, le vittime invisibili del patibolo. Poche, ma sacrificate tre volte: "all'esecuzione; ad un processo ingiusto che non tiene conto del background in ...

Sierra Leone: presidente firma per abolizione pena di morte Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha firmato oggi il disegno di legge che abolisce la pena di morte nel Paese. La firma arriva dopo il voto parlamentare di luglio, che aveva stabilito di sostituire la condanna capitale con l'ergastolo o un minimo di 30 anni di carcere. "Come nazione, ...

Donne e pena di morte, una realtà invisibile: un’UdA per parlarne Orizzonte Scuola Abolita pena di morte in Sierra Leone, il presidente Bio: era inumana La pena capitale è "inumana" secondo il presidente del Sierra Leone, Julius Maada Bio, che oggi ha ufficializzato l'abolizione della pena di morte nel Paese, ultimo Paese in Africa in ordine di tempo ...

Martina Rossi, Vanneschi e Albertoni condannati per il tentato stupro hanno chiesto l’affidamento ai servizi sociali In carcere probabilmente non trascorreranno un solo giorno, visto che i due condannati a tre anni per il tentato stupro di Martina Rossi, morta a 20 anni cadendo dal balcone al quinto piano di un hote ...

"Preoccupatissimi per afghane. Fino al 30 novembre mobilitazione nelle scuole" Non importa quanto, ma come e perché. Per questo la Giornata mondiale ed europea contro ladiquest'anno sarà dedicata alle donne, le vittime invisibili del patibolo. Poche, ma sacrificate tre volte: "all'esecuzione; ad un processo ingiusto che non tiene conto del background in ...Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha firmato oggi il disegno di legge che abolisce ladinel Paese. La firma arriva dopo il voto parlamentare di luglio, che aveva stabilito di sostituire la condanna capitale con l'ergastolo o un minimo di 30 anni di carcere. "Come nazione, ...La pena capitale è "inumana" secondo il presidente del Sierra Leone, Julius Maada Bio, che oggi ha ufficializzato l'abolizione della pena di morte nel Paese, ultimo Paese in Africa in ordine di tempo ...In carcere probabilmente non trascorreranno un solo giorno, visto che i due condannati a tre anni per il tentato stupro di Martina Rossi, morta a 20 anni cadendo dal balcone al quinto piano di un hote ...