Pauline Ducruet | la figlia di Stephanie di Monaco | com’è crescere con gli elefanti

Leggi su amica

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La sua infanzia era già straordinaria. In quantodi principessa. Nipote di chi governa uno degli stati più ricchi al mondo. Maè cresciuta, se possibile, in modo ancora più eccezionale: in mezzo agli. Ladidiha raccontato per la prima volta cosa ha voluto dire essere bambina nel mondo del circo. Quello abbracciato da sua madre per amore., ladidi, ha raccontato della sua infanzia vissuta in un circo al seguito della madre. Foto Getty Dal Palazzo al circo: la pura libertà Intervistata dal quotidiano inglese Telegraph,ha svelato quella ...