Paolini-Mertens stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta 1000 Indian Wells 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Jasmine Paolini affronterà Elise Mertens al secondo turno del Wta 1000 di Indian Wells 2021. L’azzurra ha superato il primo turno domando Mai Hontama, dopo esser stata ripescata come lucky loser. Chance di mettersi in mostra per la giocatrice toscana, apprezzata a Portoroz e indubitabilmente in costante crescita; dal canto suo, la testa di serie numero 14 belga parte da assoluta favorita e non ha intenzione di concedere alcunché all’avversaria. La sfida tra Paolini e Mertens andrà in scena durante la serata di venerdì 8 ottobre, come secondo incontro non prima delle ore 20.00 (dopo Cirstea Doi). La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Jasmineaffronterà Eliseal secondo turno del Wtadi. L’azzurra ha superato il primo turno domando Mai Hontama, dopo esser stata ripescata come lucky loser. Chance di mettersi in mostra per la giocatrice toscana, apprezzata a Portoroz e indubitabilmente in costante crescita; dal canto suo, la testa di serie numero 14 belga parte da assoluta favorita e non ha intenzione di concedere alcunché all’avversaria. La sfida traandrà in scena durante la serata di venerdì 8 ottobre, come secondo incontro non prima delle ore 20.00 (dopo Cirstea Doi). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live...

Advertising

lorenzofares : In attesa di affrontare Elise Mertens ???? al 2T del @BNPPARIBASOPEN di #IndianWells , Jasmine #Paolini ???? oggi sareb… - darksa0irse : RT @WeAreTennisITA: Primo turno ? Nella notte italiana Jasmine Paolini supera il primo turno a Indian Wells battendo per 6-0 3-6 6-2 la gia… - antonionota5 : RT @WeAreTennisITA: Primo turno ? Nella notte italiana Jasmine Paolini supera il primo turno a Indian Wells battendo per 6-0 3-6 6-2 la gia… - NalaNn17435310 : RT @WeAreTennisITA: Primo turno ? Nella notte italiana Jasmine Paolini supera il primo turno a Indian Wells battendo per 6-0 3-6 6-2 la gia… - Peonia249 : RT @WeAreTennisITA: Primo turno ? Nella notte italiana Jasmine Paolini supera il primo turno a Indian Wells battendo per 6-0 3-6 6-2 la gia… -