Nonna - pusher con la nipotina per vendere droga | la scoperta dopo un incidente

(Di venerdì 8 ottobre 2021) E' stato und'auto a permettere alla polizia di smantellare un traffico dia Vercelli ., madre e figlia di tre anni sono finite in un dirupo per sfuggire a un posto di blocco, ...

L'incidente ha permesso alla Squadra mobile di Vercelli di eseguire dodici misure cautelari, tra cui l' arresto in flagrante dellacinquantenne. La madre e la figlia sono rimaste illese. La ...... è anche ladella moglie di uno dei due indagati ancora irriperibili. Il gip scrive che la ... E inoltre la signora Zuccaro "non disdegnava di svolgere l'attività di". La donna finita in ...E’ stato un incidente d’auto a permettere alla polizia di smantellare un traffico di droga a Vercelli. Nonna, madre e figlia di tre anni sono finite in un dirupo per sfuggire a un posto di blocco, inc ...