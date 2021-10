(Di venerdì 8 ottobre 2021) L‘di NHL 22, il nuovo titolo del franchise videoludico dedicato al massimo campionato mondiale di hockey, è stato finalmente resoArrivano buone notizie per gli amanti dell’hockey: è finalmentel’Earydi NHL 22, il nuovo titolo del franchise videoludico dedicato al massimo campionato mondiale di hockey. Il titolo è stato sviluppato da EA Canada e sarà distribuito da EA Sports. La possibilità di dare una prima occhiata al titolo risulta particolarmente interessante perché per la sua realizzazione è stata utilizzata la Frostbite Engine, che i precedenti capitoli della saga non avevano implementato. NHL 22: ecco dove è possibile accedere alÈ possibile accedere alla versione...

tuttoteKit : NHL 22: il gioco è disponibile in Early Access #EASports #NHL22 #PS4 #PS5 #XboxOne #XboxSeriesS #XboxSeriesX…

del draft con la nuova squadra della NHL, il Seattle Kraken, e a costruire la squadra come preferite. Electronic Arts ha inoltre voluto svelare la valutazione dei migliori 50 giocatori del gioco. Il gioco è in uscita in ottobre. NHL 22 sarà supportato dal Frostbite Engine.