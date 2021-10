Morti per esalazioni del mosto a Paola, 5° lutto in famiglia: deceduto un cognato in un grave incidente d’auto (Di venerdì 8 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 8 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

istsupsan : ?È stato approvato dal @WHO il primo #vaccino contro la #malaria, raccomandato anche per ridurre contagi e morti tr… - Cuamm : È un “momento storico”: la notizia del via libera di @WHO all’uso del #vaccino contro la #malaria nei bambini ci em… - ladyonorato : Ultimamente i morti per infarto sono triplicati, nessuno si chiede perché (o meglio vuole approfondire la sospetta… - ivic49824555 : RT @fratotolo2: Per una querelle tra una confraternita e il comune di Sciacca (il sindaco è Francesca Valenti del #Pd), le salme di alcune… - fratotolo2 : Per una querelle tra una confraternita e il comune di Sciacca (il sindaco è Francesca Valenti del #Pd), le salme di… -